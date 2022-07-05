Novak Djokovic'ten muhteşem geri dönüş!

Novak Djokovic, Wimbledon çeyrek finalinde Jannik Sinner'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 19:26
Novak Djokovic'ten muhteşem geri dönüş!
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Wimbledon tek erkekler çeyrek final karşılaşmasında Novak Djokovic ile Jannik Sinner karşı karşıya geldi.

Djokovic, setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Wimbledon'da yarı finale yükseldi.

Setler:

Djokovic 5-7 Sinner

Djokovic 2-6 Sinner

Djokovic 6-3 Sinner

Djokovic 6-2 Sinner

Djokovic 6-2 Sinner


Novak Djokovic tenis wimbledon jannik sinner
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