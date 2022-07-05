Novak Djokovic'ten muhteşem geri dönüş!
Novak Djokovic, Wimbledon çeyrek finalinde Jannik Sinner'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Wimbledon tek erkekler çeyrek final karşılaşmasında Novak Djokovic ile Jannik Sinner karşı karşıya geldi.
Djokovic, setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Wimbledon'da yarı finale yükseldi.
Setler:
Djokovic 5-7 Sinner
Djokovic 2-6 Sinner
Djokovic 6-3 Sinner
Djokovic 6-2 Sinner
Djokovic 6-2 Sinner
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