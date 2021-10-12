Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde Emir Aşarı, son yarışın galibi oldu
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ndeki temsilcimiz Emir Aşarı, sezonun dokuzuncu ve son yarışından galibiyet ile ayrıldı.
Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde mücadele eden Emir Aşarı, sezonun dokuzuncu ve son yarışını zaferle noktaladı.
Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda yarışan başarılı pilot Emir Aşarı ve takımı Sorg Rennsport, sezonun son 4 saatlik mücadelesinden galibiyet ile ayrıldı.
Emir Aşarı’nın takım arkadaşı Moran Gott, BMW 330i’nin direksiyonunda yarışa başlayan isim oldu. Gott'un ardından araca Brett Lidsey geçti. Piste çıktıktan sonra soğuk lastikler ile zaman kaybetmeye başlayan Lidsey, 4 turun ardından pite girdi ve aracı Emir Aşarı’ya devretti.
Pistte üç kaza birden olunca takım, Emir'i pite çağırdı. Bu stratejiyle büyük bir avantaj ele geçiren ve kaybettikleri zamanı geri kazanan ekip, Gott'u yarışın son bölümü için piste yolladı.
Gott inanılmaz bir sürüşün ardından ikincinin sadece 0.256 saniye önünde damalı bayrağa ulaşarak hem VT2 klasmanında hem de "production cars" klasmanında galibiyeti elde etti.
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