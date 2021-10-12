Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Marek Hamsik belirsizliği

12 Ekim 2021 Salı, 11:10

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, milli takımda tedavisine başlanan Marek Hamsik'in, 14 Ekim Perşembe günü Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekilecek.

Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak önemli maçta forma giyip giyemeyeceği de çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.

Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı.

Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak'ın da sakatlıkları sürüyor.