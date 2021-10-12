Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Marek Hamsik belirsizliği
Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.
Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, milli takımda tedavisine başlanan Marek Hamsik'in, 14 Ekim Perşembe günü Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekilecek.
Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak önemli maçta forma giyip giyemeyeceği de çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı.
Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak'ın da sakatlıkları sürüyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- Kavcıoğlu konuştu, dolar fırladı!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- AKP'den yanıt niteliğinde tweet
- Mahkemeden Alaattin Çakıcı kararı!
- 'Dünden beri hareketlendi' dedi, uyardı
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- İşte CHP’nin O Broşürü