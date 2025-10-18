Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nuri Şahin'den mağlubiyet değerlendirmesi: 'Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim ama...'

18.10.2025 22:40:00
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray maçının ardından konuştu.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, sahalarında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"CESUR OYNAMAZSAN ŞANSIN OLMUYOR"

Deneyimli teknik adam, ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları cesur oynamazsan hiçbir şansın olmuyor. Sadece ikinci toplar ve uzun toplarla olmuyor. İkinci yarı değişikliklere gittik. Galatasaray iyi takım ama oynayınca alan veriyor. İkinci yarı bunu yaptık."

"90 DAKİKA KONSANTRE OLACAKSIN" 

İkinci yarıdaki oyun ve oyuncuların reaksiyonuna da değinen Şahin, "Oyuncu performanslarına bakınca ilk yarıdan hiçbirimiz memnun değiliz. İkinci yarıda reaksiyon verdik ama bu tür maçlarda 45-50 dakika yetmiyor, 90 dakika konsantre olacaksın. Yediğimiz ikinci gol bunun örneği" dedi.

"HAKEM KARARLARINA İTİRAZ ETMEYİN DEDİM" 

Son olarak takımına yaptığı uyarıyı paylaşan Şahin, "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim maçtan önce ama Torreira hemen kullandı ve golü buldular. Önümüzdeki maçlarda bu tür hataları yapmazsak puanların geleceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

