Milli ara dönüşü hata yapmadı... Galatasaray, Başakşehir'i Leroy Sane ile devirdi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, mücadelenin 45+3. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarının 59. dakikasında Başakşehir, Eldor Shomurodov'un golüyle eşitliği yakaladı. Bu golün hemen ardından, 61. dakikada Leroy Sane bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi.

Galatasaray, Okan Buruk döneminde Başakşehir'e karşı oynadığı 7 lig maçının tamamını kazandı.

Bu mağlubiyetin ardından Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25 yaptı. Başakşehir, 6 puanda kaldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Süper Lig'de gelecek hafta ise Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Başakşehir 1-2 Galatasaray

90' Barış Alper Yılmaz, Ebosele'ye yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

87' Başakşehir çıkarken topu kaptırdı, Barış Alper Osimhen'e topu gönderdi fakat Osimhen'in pası direkt auta gitti.

86' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Leroy Sane oyundan çıktı, yerine Berkan Kutlu dahil oldu.

83' Victor Osimhen'in çıkardığı şut üst direkten geri döndü.

82' Galatasaray gole çok yaklaştı. Uzun taç kullanan Jakobs, savunmadan seken topla tekrar buluştu, Barış'ın çevirdiği topta şutunu çekti. Savunma son anda müdahale etti.

80' Miguel Crespo oyundan çıktı yerine Bertuğ Yıldırım dahil oldu.

79' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan hızlı bir şekilde ceza alanına girdi. Yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

74' Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Eren Elmalı, Gabriel Sara, Mauro Icardi ve İlkay Gündoğan çıkarken oyuna giren isimler Ismaıl Jakobs, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün oldu.

72' Galatasaray'da Uğurcan Çakır, korner pozisyonunda dizini direğe çarptı. Sağlık ekipleri Uğurcan için sahada.

70' Ebosele, sağ kanattan süratle topla birlikte katetti. Shomurodov gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

68' Nuno Da Costa, sol kanattan içeriye girdi, sert çevirdi. Top kimseye çarpmadan taca gitti.

66' Başakşehir, Deniz Türüç'ü savunma arkasında topla buluşturdu. Deniz'in ortası doğrudan auta gitti.

61' GOL | Gabriel Sara, savunma arasına yolladığı topta Sane'yi buluşturdu. Leroy Sane, kaleci Muhammed'i geçip topu ağlara yolladı.

59' GOL | Rams Başakşehir skoru 1-1'e getirdi. Olivier Kemen savunma arkasına sarktı ve içerideki Shomurodov'u gördü. Shomurodov topu ağlara yollamakta zorlanmadı.

54' Nuri Şahin, hakeme itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

51' GOL İPTAL | Başakşehir'in Shomurodov ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

49' Gol pozisyonu ofsayt şüphesiyle inceleniyor.

48' Lucas Torreira itirazları dolayısıyla sarı kart gördü.

47' GOL | Rams Başakşehir skoru 1-1'e getirdi. Shomurodov, karambolde seken topta boş kaleye topu gönderdi.

46' Başakşehir'de ikinci yarıya başlarken oyuncu değişiklikleri var. Ömer Ali Şahiner ve Amine Harit oyundan çıktı. Yerlerine Ebosele ve Nuno Da Costa dahil oldu.

45+3' GOL | İlkay Gündoğan'ın mükemmel çekip Sane'nin önüne bıraktığı topta Sane topu ağlara yolladı. Galatasaray skoru 1-0 yaptı.

43' İlkay Gündoğan kaptığı topla sağ kanattan mesafe katetti. Barış Alper'e çevirdiği topta gelen sert vuruş az farkla üstten auta gitti.

40' Galatasaray, Sara'nın ortasında Barış'ın indirdiği topta Icardi'nin kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Top kaleci Muhammed'de kaldı.

37' Galatasaray'da Kaan Ayhan, Shomurodov'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

36' Abdülkerim Bardakcı ve Deniz Türüç sarı kart gördü.

30' Galatasaray'da Leroy Sane, savunma arkasında topla buluştu, zor pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Sane, topu üstten farklı şekilde auta yolladı.

27' Sağlık görevlileri, Ömer Ali Şahiner için sahaya girdi.

26' Ömer Ali Şahiner bir kez daha yerde. Omzunu tutuyor.

23' Başakşehir'de Amine Harit, İlkay Gündoğan'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

21' Galatasaray Gabriel Sara ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından yaptığı müthiş şutu Muhammed aynı güzellikte köşeden çıkardı.

18' Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Amine Harit'in ortasında topa dokunan kimse olmayınca top auta gitti.

17' Galatasaray'da Okan Buruk, itirazlarının ardından sarı kart gördü.

15' Galatasaray'da Eren Elmalı, Ömer Ali'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

13' Eren Elmalı'nın çıkarken yaptığı top kaybında Başakşehir pozisyon şansı yakaladı. Kaan Ayhan'dan kritik bir müdahale geldi.

10' Gabriel Sara'nın köşe vuruşunda Kaan Ayhan kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

9' Galatasaray, sağ kanattan gelen ortada etkili geldi. Eren Elmalı'nın seken topa yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere gitti.

2' Galatasaray ilk saniyelerde Icardi ile gole yaklaştı. Icardi'nin vuruşunda top direkten döndü ancak hakem, el ile müdahale olduğunu işaret etti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı.