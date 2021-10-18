Nuri Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 21:29

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinin devamı hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Antalyaspor'da antrenör-oyuncu olma ihtimali de bulunan Şahin kararını verdi.

Nuri Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Şahin, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'in kariyerini noktaladığını açıkladığı gönderisi şu şekilde:

"Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım.





Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim."











