Nuri Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı
Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak göreve getirilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinin devamı hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Antalyaspor'da antrenör-oyuncu olma ihtimali de bulunan Şahin kararını verdi.
Nuri Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Şahin, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla" ifadelerini kullandı.
Nuri Şahin'in kariyerini noktaladığını açıkladığı gönderisi şu şekilde:
"Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım.
Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim."
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın'ın eşi Kurt tehdit edildi
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Belediyedeki yolsuzlukları anlattı, kovuldu!
- Davutoğlu'dan kaza sonrası ilk açıklama