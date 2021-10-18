Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, yarın oynanacak Sporting Lizbon maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal kadroda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2021 Pazartesi, 18:26
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı kamp kadrosunu açıkladı
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 Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3’üncü maçında yarın sahasında Portekiz ekibi Sporting’i konuk edeceği maçın kamp kadrosunu açıkladı. 

Açıklanan kadroda Atiba, N'Koudou, Mehmet Topal yer almadı. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da kamp kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın açıklanan kamp kadrosunun tamamı ise şu şekilde:





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