Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçı kamp kadrosunu açıkladı
Beşiktaş, yarın oynanacak Sporting Lizbon maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Atiba, N'Koudou ve Mehmet Topal kadroda yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3’üncü maçında yarın sahasında Portekiz ekibi Sporting’i konuk edeceği maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Atiba, N'Koudou, Mehmet Topal yer almadı. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Güven Yalçın da kamp kadrosunda bulunmuyor.
Beşiktaş'ın açıklanan kamp kadrosunun tamamı ise şu şekilde:
?? Sporting CP maçı kamp kadromuz. ??#UCL | #BJKSCP pic.twitter.com/iuN4xZUf34— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 18, 2021
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