Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, 2-1 kaybedilen Augsburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund Teknik Direktör Nuri Şahin, 2-1 kaybedilen Augsburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Çok kolay goller yediklerini söyleyen Türk teknik adam, "Burada gol yememiz kesinlikle çılgınlık. Baskı yapmak yerine sadece eşlik ediyoruz. Kaleyi bulan ilk şutta gol yedik. Bu mümkün değil! Bu mümkün değil." dedi.
Takımın kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağı sorulduğunda ise Şahin şu yanıtı verdi: "Öyle bir his yok içimde.... Tabii ki lider olduğunuzda daha iyi bir performans beklersiniz ama mesele bu değil. Çok fazla kolay gol yiyoruz. Bize karşı gol atmak çok kolay."
"HAYATIM BOYUNCA BUNU YAŞAMADIM"
Sakatlık nedeniyle 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Nuri Şahin, "Sakatlık nedeniyle üç oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldığımızı daha önce hiç yaşamamıştım." sözlerini sarf etti.
Son olarak bir gazetecinin, "Takım karmaşık mı?" sorusunu yanıtlayan genç teknik adam, "Karmaşık mı? Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ben sizin karmaşık olduğunuzu söylemek istemiyorum. Biz sahada olanlarla değerlendiriliyoruz. Kaçamayız. Beklentileri karşılayamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'
- MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi
- Kırmızı kartların damga vurduğu maçta Stuttgart galip
- Nuri Şahin'in Dortmund'u lige mağlubiyetle döndü!
- Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton çelmesi!
- Nesibe Aydın'dan ikinci galibiyet!
- Leipzig, geriden gelip kazanmasını bildi!
- Şanlıurfaspor'dan sahasında harika geri dönüş!
- Samsunspor, Kasımpaşa karşısında şov yaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
- Seçime günler kala: ABD'de çarpıcı anket