Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'

Yayınlanma: 26.10.2024 - 20:09

Güncelleme: 26.10.2024 - 20:09

Borussia Dortmund Teknik Direktör Nuri Şahin, 2-1 kaybedilen Augsburg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok kolay goller yediklerini söyleyen Türk teknik adam, "Burada gol yememiz kesinlikle çılgınlık. Baskı yapmak yerine sadece eşlik ediyoruz. Kaleyi bulan ilk şutta gol yedik. Bu mümkün değil! Bu mümkün değil." dedi.

Takımın kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağı sorulduğunda ise Şahin şu yanıtı verdi: "Öyle bir his yok içimde.... Tabii ki lider olduğunuzda daha iyi bir performans beklersiniz ama mesele bu değil. Çok fazla kolay gol yiyoruz. Bize karşı gol atmak çok kolay."

"HAYATIM BOYUNCA BUNU YAŞAMADIM"

Sakatlık nedeniyle 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldıklarını hatırlatan Nuri Şahin, "Sakatlık nedeniyle üç oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldığımızı daha önce hiç yaşamamıştım." sözlerini sarf etti.

Son olarak bir gazetecinin, "Takım karmaşık mı?" sorusunu yanıtlayan genç teknik adam, "Karmaşık mı? Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ben sizin karmaşık olduğunuzu söylemek istemiyorum. Biz sahada olanlarla değerlendiriliyoruz. Kaçamayız. Beklentileri karşılayamıyoruz." ifadelerini kullandı.