Nuri Şahin: "Tercihim Real Madrid"
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Real Madrid ile Barcelona arasından tercihinin Real Madrid olduğunu söyledi.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçının ardından Real Madrid ve Barcelona ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Genç teknik adam, "Barcelona ile Real Madrid'den hangisi daha iyi? Bana göre en iyisi her zaman Borussia Dortmund. Ancak birini seçmem gerekirse Real Madrid olur." sözlerini sarf etti.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki yenilgi aldı. Alman ekibi, bu mağlubiyetleri Real Madrid ve Barcelona karşısında yaşadı.
Real Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Borussia Dortmund, Barcelona'ya ise sahasında 3-2 mağlup oldu.
Borussia Dortmund'un Barcelona karşısındaki yenilgisi Alman ekibinin bu sezon iç sahada aldığı ilk mağlubiyet oldu.
Etiketler: #Borussia Dortmund #nuri şahin #real madrid
Spor Haberleri
- Barcelona'da sezonun MVP'si Raphinha
- Emre Kocadağ resmen açıkladı!
- Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber!
- Nuri Şahin: Tercihim Real Madrid
- 2025'te FIFA kokartı takacak Türk hakemler açıklandı!
- Jose Mourinho'ya sürpriz talip!
- Ronaldo'nun Dünya Kupası paylaşımına tepki yağdı!
- Arias transferinde Galatasaray'a sürpriz rakipler!
- Galatasaray'ı eleyen Young Boys kabusu yaşıyor!
- 12 Aralık günü maç programı...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- Sette kavga çıkmıştı: Siyah Kalp dizisinde flaş ayrılık