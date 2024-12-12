Nuri Şahin: "Tercihim Real Madrid"

Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:01

Güncelleme: 12.12.2024 - 18:01

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçının ardından Real Madrid ve Barcelona ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Genç teknik adam, "Barcelona ile Real Madrid'den hangisi daha iyi? Bana göre en iyisi her zaman Borussia Dortmund. Ancak birini seçmem gerekirse Real Madrid olur." sözlerini sarf etti.

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki yenilgi aldı. Alman ekibi, bu mağlubiyetleri Real Madrid ve Barcelona karşısında yaşadı.

Real Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Borussia Dortmund, Barcelona'ya ise sahasında 3-2 mağlup oldu.

Borussia Dortmund'un Barcelona karşısındaki yenilgisi Alman ekibinin bu sezon iç sahada aldığı ilk mağlubiyet oldu.