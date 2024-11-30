Nuri Şahin ve Dortmund, Bayern karşısında sonunu getiremedi!
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayern Münih ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. BVB Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Dortmund'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Bayern Münih, 85. dakikada Jamal Musiala'nın attığı golle beraberliği kurtarmayı başardı.
1-1'lik beraberlik sonrası Borussia Dortmund 20, Bayern Münih ise 30 puana yükseldi.
Borussia Dortmund, ligin bir sonraki haftasında Borussia Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Bayern Münih, sahasında Heidenheim'i ağırlayacak.
Etiketler: #nuri şahin #Borussia Dortmund #Bayern Münih #Bundesliga
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