Nuri Şahin'li Dortmund zirveyi karıştırdı!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 23:08

Güncelleme: 02.11.2024 - 23:08

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk etti. Signal Iduna Park'taki mücadeleyi ev sahibi, 2-1'lik skorla kazandı.

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı.

Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.