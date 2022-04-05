Nwakaeme sustu, Trabzonspor durdu!
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Nijeryalı yıldızın son iki maçtaki formsuzluğu skora da yansıdı. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'a kaybederken, Beşiktaş karşılaşmasında da iki puan bıraktı.
Trabzonspor en yakın rakibinin 13 puan önünde adım adım şampiyonluğa ilerlese de son iki maçtaki kayıplar gözden kaçmadı. Önce Çaykur Rizespor mağlubiyeti, ardından da Beşiktaş beraberliğinde öncelikli faktörün Nwakaeme'nin formsuzluğu olduğu rakamlara yansıdı.
Son iki maçtan önceki 23 karşılaşmada 11 gol, 10 asistle yıldızlaşan Nijeryalı yıldız adeta frene bastı. Karlı sahada oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde 78 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmada 41 kez topla buluşmasına rağmen rakip kaleye bir şut bile atamadı. Nwakaeme girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazanarak savunmada da sınıfta kaldı.
33 yaşındaki futbolcu ayağındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş maçında da ilk yarıda görev yapabildi. Yerini Cornelius'a bırakan bordo-mavili oyuncu bu müsabakada da adeta yokları oynadı.
Zorlu karşılaşmada 27 kez topla buluşan Nwakaeme, 13 pas denemesinde %76,9 isabet oranıyla beklentilerin altında kaldı. Bu maçta da rakip kaleye şut atmada suskun kalan Nijeryalı yıldızın tek yaptığı olumlu hareket ise verdiği şut pası oldu.
Öte yandan Nwakaeme'ye rekor da uğur getirmedi. Bir kez daha rakip ağları havalandırması halinde bordo-mavili takımdaki en skorer dönemini yaşayacaktı. Ancak 33 yaşındaki oyuncu iki karşılaşmada da bunu başaramadı.
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