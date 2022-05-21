Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talep ettiği ücret ortaya çıktı
"Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum" diyen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro talep ettiği öğrenilirken, Trabzonspor ise oyuncuya maaş ve imza parasıyla garanti 2 milyon Euro teklif etti.
Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçın ardından bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlayacak ve serbest statüye geçecek.
Trabzonspor Yönetimi ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği Nijeryalı oyuncuyla uzun süredir yapılan görüşmelerde somut adım atılamamıştı. Bunun nedeni ise Nijeryalı oyuncunun bordo-mavili kulüpten talep ettiği rakama dayanıyor.
3 MİLYON 500 BİN EURO TALEP EDİYOR
"Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan daha çok önemli olduğunu biliyorum" diyen Nwakaeme,'nin, bordo-mavili kulüpten senelik 3 milyon 500 bin Euro talep ederken, Finansal Fair-Play'in yanı sıra takım içi dengeleri de ön planda tutan Trabzonspor yönetiminin oyuncuya senelik 1 milyon 500 bin Euro net maaş ve 500 bin Euro da imza parasıyla toplam 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün bu teklifine oyuncu şimdiye kadar olumlu bir cevap vermedi.
KONTRATI HAZIR
Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif üzerinden sözleşmeyi imzalaması için hazır tutarken, Nwakaeme'nin ise Karadeniz ekibine henüz olumlu yanıt vermediği kaydedildi.
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