Spor yorumcuları Antalyaspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:36

Spor yazarları, Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı.

Spor yorumcularının değerlendirmeleri şu şekilde:

Reha Kapsal: "Torrent yine bildiğimiz gibi ligin son haftasında genç oyuncuları kadroya almadı. Geleceği olmayan oyuncuları sahaya sürdü, puanlar alma derdine düştü. 90 dakikalık bölümde sadece bazı sekansları (bölümleri) iyi oynayabildi. Oyun tutarlılığı olmadığı gibi oyuncu değişiklikleri de geç yapıldı. İlk devre çok ciddi sayısal yüzdeyse topa sahip olup santrfor Gomis'i 4 defa topla buluşturabildi. Torrent, Galatasaray'daki geleceğini sonlandırdı." (FOTOMAÇ)

Uğur Meleke: "Geçen hafta Adana karşısında Torrent, görev süresinde ilk defa iki tutucu orta saha oyuncusuyla yetinip Halil’i Gomis’in arkasında oynatmıştı. Halil de iyi yapmıştı bağlantı işini. Dün de yine görev süresinde ilk defa 4-3-1-2’ye döndü. Çift santrfor Babel Gomis’in arkasında Halil’i kullandı. Halil’i bağlantı oyuncusu olarak kullanmak, sanırım Torrent’in son dönemde aldığı en iyi karar. Dün de gol yine onun kurduğu bağlantı yoluyla geldi." (HÜRRİYET)

"GALATASARAY'IN ALIŞIK OLDUĞU YERLER DEĞİL"

Metin Tekin: Galatasaray da final yaptı. Finali de Kerem yaptı, Kerem olmasa Galatasaray ne yapardı bu sezon diye bir kez daha sordurdu. Galatasaray kötü bir yerde bitirdi ama Kerem olmasaydı daha da kötü olur muydu diye soruyoruz hala. Buralar Galatasaray'ın alışık olduğu yerler değil.

Önder Özen: Galatasaray eğer ben yarışta olacağım, rakabete güçlü gireceğim kupayı da almaya adayım diyorsa Mustafa Muhammed'den başka bir forvet almak zorunda bana göre. Babel, Feghouli gidecek, mali yükler düşecek. Galatasaray maaş bütçesinden sekecek olanlarla buraya çok iyi bir santrafor alabilir çok rahat. En önce bu oyunda savunma önüne adam lazım Galatasaray'a.

"FORVETE İHTİYACI VAR"

Nihat Kahveci: Maçı izleyen Galatasaray taraftarlarının, son düdükle birlikte Allah'a şükür bu sezon bitti demiştir. Çünkü gerçekten en son 2011 sezonunda eksi 5 averajla ligi tamamlıyor. Bir de bu sezon. Koskoca Galatasaray takımı, Avrupa'da başarılı olan bu takım ligi eksi 2 averajla bitirdi.

Tümer Metin: Galatasaray Avrupa maçlarında, özellikle Nou Camp'ta blok halinde hareket edip rakip ataklarında savunulacak bölgeyi daraltmak üzerine kurdu düzeni. Türkiye liginde bu taktikle şampiyon olamazsınız.

Ayhan Akman: Galatasaray 11'e 10 oynadı. Fizik olarak takımın çok altında. Hem atacak, hem geçecek. Adam geçecek, bire birde iyi olacak. Dar alanda bir şekilde iş yapacak oyunculara ihtiyacı var. Full paket oyuncu lazım. Gomis bu kalitede oyuncu değil. Galatasaray'ın bunu bekleyecek vakti ve zamanı yok. Full paket bir forvete ihtiyacı var. Gomis gelecek sezon birinci forvet olamaz. Galatasaray sadece Kerem'in deparlarıyla yürümeye çalıştı.