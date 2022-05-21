Antrenöründen şiddet gören sporcu konuştu: 'Ben istedim'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 06:47

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Türkiye Gençler Tekvando İl seçmeleri düzenlendi. Rakibine yenilen İrem Pala, antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandı. Yaşanan olay üzerine antrenör Baytekin görevden alındı ve disipline sevk edildi.

Olaya ilişkin sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Baytekin ve o ana şahit olan sporculardan Ahsen Sümbül, olayın ayrıntılarını anlattı.

OLAY KOMPLO TOKAT ATILMASINI BEN İSTEDİM

17 yaşındaki İrem Pala, olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını öne sürerek, “Şok etkisindeydim, maçı vermiştim. Zaten bu büyük bir komplo. Maçın hepsini değil de son 10-15 saniyesini atmışlar. Ben hiçbir şekilde antrenörümün bana şiddet gösterdiğini kabul etmiyorum. Bir tokat ki onu atmasını da ben istedim. Hür irademle bunu istedim. Bu durumdan benim ailem de şikayetçi değil. Ben de şikayetçi değilim, antrenörümün arkasındayım. Zaten suçsuz da çıkacaktır. Hiçbir şekilde antrenörümün yargılanmasını istemiyorum. Sosyal medyada büyük tepkiler gördü. Hepsi bir yanlış anlaşılma. Maçımın tamamını izlemediniz, sadece 15 saniyesini izlediniz ve gerideyken kesilen bir videoydu. Tamamını izlemeden lütfen bir şey söylemeyin” dedi.

‘ALLAH RIZASI İÇİN TOKAT AT DEDİ’

Antrenör Orhan Baytekin, sporcusunun maçta şoka girdiğini ve tokat atmasını kendisinin istediğini ifade ederek, “Maç bitince karşı tarafın sporcusunu tebrik ettim. Ondan sonra benim sporcum geldi. Elimi ensesine attım, ‘kızım bir şeyin var mı?’ dedim. ‘Yok’ dedi, ‘hocam Allah rızası için tokat at’ dedi. Ben de tokat attım. Yavaş mı değil mi bilmiyorum. Ben de o stresteydim, ben gülerek dışarıya çıktım. Onun da arkamdan geldiğini gördüm. Beraberce dışarıya çıktık. Bu karalama politikasına girdik. Ben şu ana kadar yüzlerce sporcu yetiştirdim. 3-4 senedir takım şampiyonluğunu da kimseye bırakmadık. Miniklerde, yıldızlarda ve gençlerdeki kategoride sürekli 7-8 madalya aldık. Dün 3 madalyamız da garantiydi final oynuyorduk. Ben hiçbir sporcumu dövmedim, hiç zarar da vermedim. Aileler de her zaman benim yanımda oldu. Bu karalama politikasından dolayı mağdur durumdayım. İşime son verildi, salona girip çıkma şansım yok. Sporcularım mağdur durumda. Şampiyon sporcu yetiştirecek bir düzeydeyim. Ben olmasam dahi sporcularım inşallah şampiyon olacaktır” diye konuştu.

“O VİDEONUN DEVAMI VAR”

O anın çoğu kırpılarak paylaşılan bir video olduğunu değerlendiren sporculardan Ahsen Sümbül de, o görüntünün arkası ve önü olduğunu kaydetti.

Sümbül, “İrem, o an maçın bitmesine son 10-15 saniye kala maçı kaybediyordu ve gerideydi. Onun stresinden kendine vurmaya başladı. Şuurunu kaybetmişti. Çünkü ben orada ısınıyordum. İrem’in dibindeydim ve ona taktik veriyordum. İrem şöyle yap diye. İrem beni bile duymuyordu. İrem İrem bağırıyordum. Duyması imkansızdı. Ona rağmen böyleydi. Hoca bir yerde İrem’i tutuyordu. İrem, ‘hocam bana bir tane vurun kendime geleyim.’ Ondan sonra hoca şöyle bir vuruyor. Ondan sonra da İrem’i şöyle çekip de öpüyor. O videonun devamı da var. Kesinlikle kırpılmış. Bilinçli olarak çekilen bir video. Kesinlikle karalamak için yapılan bir komplo. Ailelerimiz bilinçsiz insanlar değiller. Böyle bir şey olsaydı bizi göndermezdi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Merkez Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando il seçmeleri düzenlendi.

Seçmelere katılan bir İrem Pala rakibine yenilerek elendi. Sporcunun antrenörü Orhan Bayketin, kazanan rakip sporcuyu tebrik ettikten sonra seyircilerin önünde elenen sporcusuna tokat attı.

Geriye doğru savrulan sporcu, hiçbir şey yapmadan beklerken, antrenör de minderi terk etti. Yaşanan gerginlik üzerine olayın büyümemesi için salona polis çağrılarak, tutanak tutuldu ve il seçmeleri ertelendi.

O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.