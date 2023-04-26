Obradovic'in Partizan'ı Real Madrid'i mağlup etti

Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:39

Güncelleme: 26.04.2023 - 07:39

THY Euroleague play-off mücadelesinde Real Madrid ile Partizan karşı karşıya geldi.

WiZink Center'da oynanan maçı Partizan son saniye basketiyle 89-87'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Zeljko Obradovic'in öğrencileri serinin favorisi Real Madrid karşısındaki ilk deplasman maçında maçı son dakikaya kadar başabaş mücadeleyle taşımayı bildi. Son saniyede topu kullanan Partizanlı Kevin Punter, bitime 0.4 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle maçı takımına kazandırmayı başardı.

Seride 1-0 öne geçen Partizan saha avantajını da eline geçirmiş oldu. Partizan'ın evinde oynanacak serinin ikinci maçı 27 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Obradovic'in ekibi Partizan, Real Madrid'i 2 kez daha mağlup ettiği takdirde final four biletini almış olacak.