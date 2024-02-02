OGM Ormanspor, Antalya Toroslar'a ikinci yarı açıldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında OGM Ormanspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 97-80 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:17
OGM Ormanspor, Antalya Toroslar'a ikinci yarı açıldı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında OGM Ormanspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 97-80 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Kaan Büyükçil, Metin Erol, Ali Rıza Pinat

OGM Ormanspor: Amaral 27, Esra Ural Topuz 4, Gökşen Fitik 20, Sutton 23, Onyenwere 15, Katanic, Banu Şimşek 3, Ceylin Beyza Altunpa 3, Öykü Sena Öktan 2, Doğa Adıcan, Aleyna Sultan Akdağ

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 23, Henderson 19, Brown 20, Lucet 14, Özge Kavurmacıoğlu, Arzu Asiye Özdemir 2, Helin Boybeyi, Günesh Denise Karaoğlan 2

1. Periyot: 28-25

Devre: 45-47

3. Periyot: 73-61


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