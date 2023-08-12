OGM Ormanspor, Sug Sutton'u transfer etti
OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Sug Sutton'u transfer etti.
Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Sug Sutton'u kadrosuna kattı.
OGM Ormanspor Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucunun gelecek sezon başkent ekibinin formasını giyeceği belirtildi.
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