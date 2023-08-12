OGM Ormanspor, Sug Sutton'u transfer etti

OGM Ormanspor, ABD'li basketbolcu Sug Sutton'u transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 22:45
OGM Ormanspor, Sug Sutton'u transfer etti
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Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu Sug Sutton'u kadrosuna kattı.

OGM Ormanspor Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucunun gelecek sezon başkent ekibinin formasını giyeceği belirtildi.


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