Öğretmenlere saygı, sporla taçlanıyor

SPX’in distribütörlüğünü üstlendiği Merrell, Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü Koşusu’nun ana sponsorluğunu üstlendi. Marka, 23 Kasım Pazar günü Yeşilköy Marina’da spor ve dayanışmayı bir araya getirecek. Organizasyona son kayıt tarihi ise 19 Kasım 2025 olarak belirlendi.

İKİNCİ KEZ 5K HALK KOŞUSU DÜZENLENECEK

Hem yetişkinler hem de çocuklar için unutulmaz bir deneyim sunacak olan Öğretmenler Günü Koşusu kapsamında, farklı yaş gruplarına özel parkurlarda ücretsiz çocuk koşuları gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek sportif etkinliklerle aileler de keyifli bir gün geçirecek. 10K yarışında kadınlar ve erkeklerde ilk 10 dereceye para ödülleri, yaş kategorilerinde ise Merrell hediye çekleri verilecek. Ayrıca ikinci kez düzenlenen 5K Halk Koşusu tamamen ücretsiz olacak. Bu etkinlikle hem öğretmenleri onurlandırmayı hem de sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan Bakırköy Belediyesi, Merrell’in desteğiyle gerçekleşecek organizasyonda katılımcılara sağlıklı yaşamın önemini de vurgulayacak.

“ÖĞRETMENLER GELECEĞİMİZİN ŞEKİLLENMESİNDE EN BÜYÜK ROLÜ ÜSTLENİYOR”

Öğretmenleri ve onların toplumdaki değerini onurlandıran böylesi anlamlı bir etkinliğe destek vermekten gurur duyduklarını ifade eden SPX CEO'su Barış Andırınlı: “Öğretmenler, geleceğimizin şekillenmesinde ve toplumun ilerlemesinde en büyük rolü üstleniyor. Bu nedenle onların emeklerini ve katkılarını hatırlamak, onurlandırmak bizim için çok önemli. SPX olarak, Öğretmenler Günü Koşusu’na destek vererek hem öğretmenlerimizin gününü kutluyor hem de sporu herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Etkinlik, sporun birleştirici ruhunu ve sağlıklı yaşamın önemini katılımcılara hatırlatıyor. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, etkinliğe katılan sporculara ve ailelere keyifli bir gün diliyorum” dedi.