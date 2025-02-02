Ogün Altıparmak, hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:50

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:37

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ogün Altıparmak, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol kariyerine Karşıyaka’da başlayan ve 24 yaşında Fenerbahçe’ye transfer olan Ogün Altıparmak, sarı-lacivertli forma altında 1 Türkiye Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 1970-1971 sezonunda gol kralı olan Altıparmak, sarı lacivertli takımda bu başarıya ulaşan ilk ismi olarak kayıtlara geçti.

Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.

Ogün Altıparmak'ın cenazesi yarın saat 14.30’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii’nden ikindi vaktinde kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Altıparmak'ın vefatıyla ilgili olarak Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.

Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti.

Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı.

Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."