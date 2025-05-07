Oğuz Savaş, aktif basketbol kariyerini noktaladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Oğuz Savaş, profesyonel basketbol kariyerini sonlandırdı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, son olarak Çayırova Belediyespor forması giyen 37 yaşındaki basketbolcu, takımı adına sezonun bitmesiyle birlikte kariyerini noktaladı.
Federasyon, basketbola emeklerinden dolayı Oğuz Savaş'a teşekkür etti.
293 kez milli formayı giyen Oğuz Savaş, 2010 yılında FIBA Dünya Şampiyonası'nda ikincilik, 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda birincilik, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bir kez, 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda iki kez, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ise bir kez gümüş madalya sevinci yaşadı.
Oyunculuk kariyeri boyunca Yeşilyurt, Ülkerspor, Fenerbahçe, Darüşşafaka, Beşiktaş, Bursaspor, Bahçeşehir Koleji ve Çayırova Belediyespor formaları giyen deneyimli basketbolcu; 1 FIBA Avrupa Kupası, 6 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.
Spor Haberleri
- Burak Yılmaz'dan Osimhen'e büyük övgü!
- Fernano Muslera Galatasaray'ın efsanesini geçebilir!
- Eski Galatasaraylıdan Osimhen sözleri!
- Dev maçın hakemi belli oldu!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Fiorentina'nın konuğu Real Betis
- Chelsea'nin konuğu Djurgarden
- Tottenham, Bodo deplasmanında
- Manchester United'ın konuğu Athletic Bilbao
- Fenerbahçelilerden Ali Koç'a büyük tepki!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul yine sallandı: Marmara'da peş peşe deprem!
- Derya Çayırgan'ın avukatı: 'Suç duyurusunda bulunduk'
- ‘Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız’
- Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a hapis cezası
- 'YÖK'ün tanıdığına dönük hiçbir bilgi yok'
- 'Sırf Erdoğan'ın rakibi diye...'
- 'Cumhurbaşkanı 'haber okuma' diyerek işten attırdı...'
- İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli!
- Ümit Karan'dan tutuklama haberlerine yanıt!
- ‘Her şeyin bir vakti var…’