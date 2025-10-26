Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk, bir rekor daha kırdı: Ligde En hızlı 100. galibiyet!

Okan Buruk, bir rekor daha kırdı: Ligde En hızlı 100. galibiyet!

26.10.2025 19:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Okan Buruk, bir rekor daha kırdı: Ligde En hızlı 100. galibiyet!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig galibiyetini elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 120. maçta 100. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takımın başına 13. olduğu 2021-2022 sezonunun ardından geçen Buruk, futbolcu olarak altyapısından yetiştiği takımını zirveye taşıdı. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan, birer kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Okan Buruk, önemli bir başarıya daha imza attı.

Göztepe karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig maçına çıkan Buruk, galibiyet sayısında "Dalya" dedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte 13 beraberlik alırken sadece 7 kez mağlup oldu.

Okan Buruk, bir takımın başında ligde 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör unvanını elde etti.

İlgili Konular: #göztepe #galatasaray #okan buruk

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan maç saatine tepki: 'Enteresan şekilde sadece Galatasaray maçları...'
Okan Buruk'tan maç saatine tepki: 'Enteresan şekilde sadece Galatasaray maçları...' Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi görüşlerini aktardı.
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı!
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı! Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, teknik direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılılardaki gol sayısını yakaladı.
Okan Buruk, Göztepe maçında sistemi değiştiriyor!
Okan Buruk, Göztepe maçında sistemi değiştiriyor! Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, İzmir ekibine karşı taktiksel bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.