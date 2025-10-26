Okan Buruk, bir rekor daha kırdı: Ligde En hızlı 100. galibiyet!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 120. maçta 100. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takımın başına 13. olduğu 2021-2022 sezonunun ardından geçen Buruk, futbolcu olarak altyapısından yetiştiği takımını zirveye taşıdı. Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan, birer kez de Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Okan Buruk, önemli bir başarıya daha imza attı.

Göztepe karşılaşmasıyla Galatasaray'ın başındaki 120. Süper Lig maçına çıkan Buruk, galibiyet sayısında "Dalya" dedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray, söz konusu süreçte 13 beraberlik alırken sadece 7 kez mağlup oldu.

Okan Buruk, bir takımın başında ligde 100. galibiyetine en az maçta ulaşan teknik direktör unvanını elde etti.