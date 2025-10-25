Okan Buruk, Göztepe maçında sistemi değiştiriyor!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt galibiyeti sonrası Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın sakatlığı ve Lucas Torreira'nın özel izinli olması nedeniyle bu karşılaşmada taktiksel bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Okan Buruk, Göztepe maçının taktik çalışmalarında Osimhen ve Icardi'yi birlikte denemeye başladı. Icardi'nin çift forvet sisteminde Osimhen ile başarılı olabileceğini düşündüğü de aktarıldı.

İlkay Gündoğan ve Torreira'nın yokluğunda ise Okan Buruk'un Gabriel Sara'ya şans vereceği belirtildi. Sara'nın yanında ise Mario Lemina olacak. Yunus Akgün'ün de Barış Alper Yılmaz'ın yerine kenarda oynayabileceği aktarıldı.

Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Rams Park'ta oynanacak.