Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim'in 70 maçta ulaştığı 50 galibiyete, 62 maçta ulaşarak rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:34
Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı
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Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, tarihi bir başarının sahibi oldu.

FATİH TERİM'İN REKORUNU KIRDI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında geçirdiği 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak Fatih Terim'i geride bıraktı. Deneyimli hoca, 62 maçta 50 galibiyete ulaşarak 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geride bıraktı.

Göz Atın
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Süper Lig'de 50 galibiyete en erken ulaşan 5 hoca şöyle:

Okan Buruk - 62 maç

Fatih Terim - 70 maç

Christoph Daum - 71 maç

İsmail Kartal - 71 maç

Şenol Güneş - 71 maç


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