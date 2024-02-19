Okan Buruk, Fatih Terim'in rekorunu kırdı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim'in 70 maçta ulaştığı 50 galibiyete, 62 maçta ulaşarak rekor kırdı.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendiği mücadeleyle birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, tarihi bir başarının sahibi oldu.
FATİH TERİM'İN REKORUNU KIRDI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında geçirdiği 1.5 sezonda 62 maça çıkarken 50 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak Fatih Terim'i geride bıraktı. Deneyimli hoca, 62 maçta 50 galibiyete ulaşarak 70 maçta bunu başaran Fatih Terim'i geride bıraktı.
Göz Atın
Süper Lig'de 50 galibiyete en erken ulaşan 5 hoca şöyle:
Okan Buruk - 62 maç
Fatih Terim - 70 maç
Christoph Daum - 71 maç
İsmail Kartal - 71 maç
Şenol Güneş - 71 maç
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