Ankaragücü maçı öncesi dikkat çeken sözler: Okan Buruk'tan zemin ve sakatlık açıklaması!

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi açıklama yaptı. Buruk, zemini tartışma konusu olan Eryaman Stadı hakkında, "Saha zeminini inceledim. 10 gün önceye göre daha yeşil ve daha zengin. Altı baya sert, çok sert. İki takım için bu sertlik inşallah olumsuzluğa yol açmaz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 18:42
Ankaragücü maçı öncesi dikkat çeken sözler: Okan Buruk'tan zemin ve sakatlık açıklaması!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Biz çok fazla hazırlanma şansımız yok. Oynayan oyuncularımızın rejenerasyonu yapıp, taktik antrenman yapıp geldik. Otelde kısa bir çalışma yaptık. Şampiyonluk yolundayız. Hiçbir bahane yok. 2-3-5 gün sonra oynuyoruz diye bahane yok. Yoğun fikstürü biliyoruz. Kazanınca daha moralli oluyorsunuz. Kazandığımız bir Avrupa maçı vardı. Hızlıca bu maça hazırlandık. Oyunculara inanıyorum, güveniyorum. İyi oyunumuz var" dedi.

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"ZEMİN ÇOK SERT"

Zemin ile ilgili konuşan Buruk, "Her şartta bu oyunu oynayacağız. Saha zeminini inceledim. 10 gün önceye göre daha yeşil ve daha zengin. Altı baya sert, çok sert. İki takım için bu sertlik inşallah olumsuzluğa yol açmaz. Topun gidişi daha iyi olacaktır. Top akacaktır sahada. Bunları çok düşünmeden maçımızı oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Geçen sene burada şampiyonluk ilan ettik. Burası değerli. Kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacağız" diye konuştu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Okan Buruk sakat futbolcular ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Abdülkerim'in çok küçük bir ağrısı vardı. Onu bir sonraki maça saklamayı düşündük. Nelsson da yok bir sonraki maçta. Ndombele'nin bir ağrısı vardı, İstanbul'da bıraktı. Torreira'nın da ağrıları vardı. Bugün oynaması riskliydi. Oyunun devamında kullanacağız. Kulübede önemli oyuncular var. Kazanan takım üzerinden tercihlerimizi yaptık. DAha fazla sakatlık olmadan bir sonraki maça geçmek istiyoruz. Ankaragücü iyi ve oynamaya çalışan bir takım. Emre Hoca ile birlikte oynama alışkanlıkları arttı. Taraftarla birlikte ilk maçları, nasıl bir reaksiyon gösterecekler bilmiyoruz. Olumlu veya olumsuz bir etken olacak. Çok zor bir deplasmandayız. Kazanmak için her şeyi en iyi şekilde yapmamız gerekiyor."


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