Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Sparta Prag galibiyetinin ardından dikkat çeken sözler!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu. Buruk, yeni transfer Serge Aurier'nin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 23:25
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması: Sparta Prag galibiyetinin ardından dikkat çeken sözler!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

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"Çok güzel bir maç oldu. Rakibin hücumlara etkili çıktığını ama pozisyon da verdiklerini biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak, daha fazla gol atabilirdik. 18 dakika bir kişi eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık."

"SERGE AURIER'NİN SAKATLIĞI VAR"

"Maçı kazanmak istedik, rakip 80'de 10 kişi kaldıktan sonra hücum hamlelerimiz oldu. Finalde 3-2'lik önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Avantaj yakaladık, bir şey kazanmadık. Victor Nelsson kırmızı kart gördü rakipte 3 kişi cezalı duruma düştü. Rövanşa da iyi hazırlanacağız."

"Size karşı onların motivasyonu çok yüksek oluyor. Bizim de aynı cevabı vermemiz ve kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız ise çok kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Serge Aurier, Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme oldu. Yener İnce ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz."

"MUSLERA HARİKA BİR GÜN YAŞATTI"

"Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı. Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mauro Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti, Icardi harika attı. Taraftara da teşekkür ederiz."


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