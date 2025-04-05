Okan Buruk için flaş iddia: 'Avrupa'da takım çalıştırma hayalinin...'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:07

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:07

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği mücadelesine Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşananlar damga vurdu.

Sabah'taki yazısında iki teknik direktör arasında yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulunan Bilgiç, Okan Buruk'la ilgili dikkat çeken bir idddiada bulundu.

Gürcan Bilgiç'in yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Seyrettiğimde kendi adıma utandım. Hem Mourinho hem de Okan Buruk adına. Kendileri utandı mı, bilemiyorum. Koca adamlar, ergen çocuklar gibi davrandılar.

Birisi ötekine laf atıyor. Öteki onu kovalıyor, burnuna hamle yapıyor. Hamle yapılan, hakemden faul isteyen oyuncu gibi kendini yere atıyor ve tüm dünya maçı bırakıp, Mourinho'nun bu resmini konuşuyor.

Tam anlamıyla rezillik. Mourinho için bir başka leke. Okan Buruk için ise Avrupa'da takım çalıştırma hayalinin bitişi.

Çünkü kendini böyle atan bir hocaya kimse teklif yapmaz."