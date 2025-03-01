Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:01

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:01

Galatasaray'ın geçen sezon yapılan planlamalarına göre 2024-2025 sezonuna Kemerburgaz'da başlanacaktı ancak çalışmalar tamamlanamadı ve Florya'da antrenmanlar devam etti.

Yeni tesislerin kullnılabilir olmasının ardından ise Okan Buruk'un talebiyle hemen Kemerburgaz'a geçildi. Buruk'un Kemerburgaz'a geçilme kararının arkasında ise 3 neden olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Florya'da yıllar içinde bozulan zeminden dolayı daha fazla antrenman yapmak istemediği belirtildi. Kemerburgaz'da nizami ölçüde hazır olan hibrit çimle kaplı ve zemeni son derece iyi olan 2 saha mevcut.

SAKATLIK RİSKİNİ AZALTMAK

Kemerburgaz'da idman kalitesinin artacağı ve sakatlık riskinin önüne geçileceği ifade edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, maç günleri ulaşım sorunu yaşadığı Rams Park'a artık daha rahat gidecek. Galatasaray, 10 dakikada yeni stadında olacak ve yorgunluk yaşanmayacak.