Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne veda ederek Kemerburgaz'daki yeni tesisine resmen geçti. Sezon devam ederken, yeni tesise hızlı bir geçiş yapılmasının arkasında Okan Buruk'un özel isteği olduğu ortaya çıktı.

Okan Buruk istedi, yönetim kabul etti
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:01

Galatasaray'ın geçen sezon yapılan planlamalarına göre 2024-2025 sezonuna Kemerburgaz'da başlanacaktı ancak çalışmalar tamamlanamadı ve Florya'da antrenmanlar devam etti.

Yeni tesislerin kullnılabilir olmasının ardından ise Okan Buruk'un talebiyle hemen Kemerburgaz'a geçildi. Buruk'un Kemerburgaz'a geçilme kararının arkasında ise 3 neden olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Florya'da yıllar içinde bozulan zeminden dolayı daha fazla antrenman yapmak istemediği belirtildi. Kemerburgaz'da nizami ölçüde hazır olan hibrit çimle kaplı ve zemeni son derece iyi olan 2 saha mevcut.

SAKATLIK RİSKİNİ AZALTMAK

Kemerburgaz'da idman kalitesinin artacağı ve sakatlık riskinin önüne geçileceği ifade edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, maç günleri ulaşım sorunu yaşadığı Rams Park'a artık daha rahat gidecek. Galatasaray, 10 dakikada yeni stadında olacak ve yorgunluk yaşanmayacak.


Etiketler: #Kemerburgaz #galatasaray #Florya #okan buruk
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler