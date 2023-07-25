Okan Buruk: 'Kendi kendimizi zora soktuk'

Yayınlanma: 25.07.2023 - 21:56

Güncelleme: 25.07.2023 - 21:56

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk son dakikada gelen beraberlik sonrası; “Maçın büyük bölümünde kendi kendimizi zora soktuk. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi. Bunun yanında savunmada çok hata yaptık. Rakibe de çok net pozisyonlar verdik. Biraz daha sakin olup kalitemizi ortaya koymalıydık. Savunmadaki paylaşımlarımızda hata vardı. Victor Nelsson, belki de geçen seneden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Kimse hazır değil ama bu seviyede daha iyi olmamız gerekiyordu.” dedi.

Okan Buruk, 84. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Angelino için açıklama yaptı. Deneyimli teknik direktör açıklamasının devamında; “Angelino’ya kramp girdi. Önemli bir şeyi yok” sözlerini sarf etti.

Maçı yapay çimde oynadıklarını hatırlatan Buruk; “Sentetik bir sahada oynuyoruz. Burada soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz buna daha alışmış bir takım. Bizim takım için bu anlamda zorluklar vardı” ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam yeni transfer Bakambu ile ilgili gelen soru üzerine, ”Bakambu kadroya yazıldı. İstanbul’da antrenmanlarına devam ediyor. Her şey iyi giderse ikinci maçın kadrosunda olacaktır” dedi.