Okan Buruk: 'Sevincimizi abarttık, özür dilerim'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:48

Güncelleme: 06.06.2024 - 22:48

Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşan teknik adam Okan Buruk, Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, şampiyonluğun ardından Florya Metin Oktay tesislerinde yaşanan sevinçle ilgili konuştu ve öz eleştiri de bulundu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada sevinci abarttığını söylerek, "Şampiyonluk kutlamalarında abarttığımız yerler oldu, rahatsız olduğum şeyler oldu. Okan Buruk olarak yıllardır verdiğim bir imaj var. Özür dilemek istiyorum. Kimseyi işin içine katmasak da yanlış şeyler olabiliyor. Bu kulüp başkanlarında da futbolcularda da oldu. Bizler örnek insanlarız, Türk futboluna yakışır kişiler olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.