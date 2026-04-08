Okan Buruk'tan galibiyet sonrası mesaj: 'Kocaeli'de yapılanları unutmadık'

Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçında lider Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar maçı Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Lemina'nın golleriyle 3-1 kazandı.

Galatasaray bu maçla birlikte puanını 67 yaparak en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN Sports'a değerlendirdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İki devre olarak değerlendirebiliriz. Göztepe takımını iyi analiz ettiğimizi, birincisi sahaya yerleşimimiz vardı. Geçen sene adam adama baskıları etkiliydi. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında alanda beklediler. Bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. Rakibi de üstümüze çekip bloklar arası paslarla kırdık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik."

"BURADA OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR"

"İkinci yarıda top bizdeydi. Rakip direkt oynayan bir takım. Onlara baskı yapamıyorsunuz. Baskı yaparsanız kaleciye atıp uzun oynuyorlar. Bunu bildiğimiz için uzun oynamalarına izin veriyorsunuz. Pastan çok içeri orta var, taç var, kaleciden var, frikikten hep içeriye top atar. Göztepe analizi yaparken çok fazla uzun top var. Organize ataktan çok, aldığı ikinci toplarla hızlı hücum yapıyorlar. 2-1'den sonra seyirci baskısı oldu. Göztepe taraftarı da oyunun içine girdi, 5-10 dakika panik yaptık ve pozisyon verdik. Oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. 3. gol sonrası rahat bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark, rakibimizin golden sonra daha iştahlı oynaması. Biz de çok top kaybı yaptık gereksiz... 3-4 tane kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur."

KOCAELİSPOR MAÇI MESAJI

Rams Park'ta 12 Nisan Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçına değinen Okan Buruk, "Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarlarımızla en ciddi şekilde yanımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız" dedi.