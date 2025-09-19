Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk: '1000 maçta 1 kez olur'

Teknik direktör Fuat Buruk, Galatasaray teknik direktörü, kardeşi Okan Buruk ve sarı kırmızılı takımın Frankfurt'ta aldığı sonuçla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İstisnai bir maç. Geçen sezon başında da Beşiktaş maçında olmuştu

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Buruk, ''İstisnai bir maç oldu. 2. golü bulsak çok farklı olurdu. Ya da ilk yarıyı 1-1 ya da 2-1 bitirsek yine çevirirdik. Arka arkaya gelen goller ve 3-1 moral bozukluğu yarattı. Böyle bir şey 1000 maçta bir kez olur. Bu iyi olmayan başlangıçtı; ancak başlangıç. Galatasaray bunun altından kalkar. Bu bir ders olsun. 1000'de bir olur. Üzülmek bir şeyi değiştirmez. Okan hoca daha çok çalışacak. Futbolcular daha çok çalışacak. Geçen sezon başında aynı şey olmuştu. Galatasaray, Beşiktaş'a farklı yenilmişti; ama sonrasında harika bir sezon geçirdi'' dedi.

Galatasaray bunun altından kalkar. Okan Buruk ve Futbolcular daha çok çalışacak. Konya maçıyla her şey yeniden başlıyor

Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'da teknik heyette yer alan ve dördüncü yıldız ile 1 sezonda 3 kupa kazanan, ayrıca Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Fuat Buruk, ''Frankfurt mağlubiyetini kara ve kötü bir gece olarak kapatmak gerek. Galatasaray büyük kulüp, büyük bir takıma sahip, bu durumu değiştirecek güce sahip. İlk maçta, Konyaspor'a karşı her şeyi değiştirecek ve bu maçı unutturacak. Frankurt maçından sonra Okan hocayla konuşmadım. Genelde maçlardan sonra konuşmayız, ama bir araya geldiğimizde ağırlıklı konumuz futbol olur. Türk takımlarının genel sorunu sezon başını iyi yapamamaları. Az maç yaparak sezona başlıyorlar, bazı oyuncular performans sorunu yaşıyor ya da geç gelenler oluyor. Bazı oyuncular hazır olamayabiliyor; bu nedenle takımlarımız bocalıyor'' şeklinde konuştu.