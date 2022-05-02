Okan Buruk'ta son dakika gelişmesi! Galatasaray derken büyük sürpriz

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:12

Galatasaray'da teknik direktör adayları arasında yer alan Okan Buruk'ta sürpriz gelişme yaşandı. Genç teknik direktör için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Metin Öztürk'ün teknik direktör adaylarından biri de Okan Buruk'tu.

İtalya'dan Tuttomercatoweb, Okan Buruk için flaş bir iddiayı gündeme taşıdı. Habere göre Galatasaray 11 yıl boyunca formasını giydiği Okan Buruk ile görüşmelere başladı.

"GANA VE NİJERYA DA DEVREDE"

Haberde Okan Buruk için sadece Galatasaray değil Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları da devreye girdiği belirtildi.

Tuttomercatoweb'te yer alan haberde "Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları, Galatasaray'ın da görüşme gerçekleştirdiği Okan Buruk ile temasa geçti" iddiası yer aldı.

Haberde Galatasaray'ın Okan Buruk dışında Laurent Blanc, Marko Nikolic ve Jindrich Trpisovsky'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Okan Buruk listedeki tek aday değil. Laurent Blanc (Zor bir rüya), Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky ve Marko Nikolic de gündemdeki diğer adaylar."