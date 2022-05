Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un futbolcusu Güray Vural'dan, Nuri Şahin'e övgü

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:30

Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına bayram izninin ardından tesislerinde başlayacak. Kırmızı beyazlıların sezon başında Gaziantep FK'den transfer ettiği ve gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Güray Vural, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusu, ligdeki büyük takımlardan teklif aldığını, sakatlıklardan dolayı transferinin gerçekleşmediğini ve futbolu sevdiği için oynadığını dile getirdi.

"BU İŞİ FUTBOLU SEVDİĞİM İÇİN YAPIYORUM"

Uzun süreli sakatlıklar yaşadığını ve zor dönemlerden geçtiğini ifade eden Güray Vural, futbol oynamayı çok sevdiğini söyledi. Vural, "Dışarıda 'Futbolun parası güzel' gibi şeyler çok konuşuluyor. Futbolculara sorsanız belki yarısından çoğu 'Para için oynuyorum' der ama ben bu işi sadece futbolu sevdiğim için yapıyorum. Bu konuda kimsenin en ufak şüphesi olmasın. Sürekli kendimi 'Futbol oynayacağım' diyerek motive ettim. Gerçi bazı dönemlerde çok acı çekiyordum ama yine de 'Vazgeçmeyeceğim' diyordum. Bu süreçte ailem beni çok destekledi" dedi.

Güray Vural, sakatlıktan dolayı futbol hayatının bitmesi durumunda baba mesleği olan astsubaylık mesleğini yapabileceğini ifade etti.

"TRABZONSPOR'DAN KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM"

2015-16 sezonunun ortasında Trabzonspor'a transfer olduğunu dile getiren Güray Vural, Trabzonspor'dan kendi isteği ile ayrıldığına dikkat çekti. Vural, "Trabzon'u ailecek çok seviyorduk ama orada çok sakatlık geçirdim. Bir sene içinde neredeyse beş-altı sakatlık yaşadım. Dirseğim kırıldı, serçe parmağım kırıldı, bazı şeyler olmadı mı olmuyor. Ersun Yanal takımın başındaydı. Onu da taraftarı da çok seviyordum, yönetimle de sorunum yoktu ama ben futbol oynamak istiyordum. Gerçi orada da forma buldum ama şartlar uygun olmadı, ayrılmak istedim. O zaman Sergen Yalçın, Kayserispor'la yeni sözleşme imzalamıştı. Onunla çok konuştuk, beni çok istemişti. Ben de ayrılmak istediğimi Trabzonspor'a iletmiştim. Devre arası transferi gerçekten zor oldu ama Kayserispor'dan tekrar A Milli Takıma yükseldim. Benim için orası da çok güzel geçti" şeklinde konuştu.

"İYİ Kİ ANTALYASPOR'A GELMİŞİM"

İki sezon Gaziantep FK'de oynadıktan sonra sözleşmesinin bittiğini ve sonrasında Antalyaspor'a imza attığını vurgulayan başarılı sol bek oyuncusu, Antalya şehrini sevdiğini söyledi. Vural, "Ersun Yanal, Antalyaspor'daydı. Antalyaspor'la iletişime geçtik ve sonucunda 'İyi ki de buraya gelmişim' diyorum. Antalya şehrini gerçekten çok seviyorum. Antalya hem gelişmiş bir şehir hem de ailece yazı çok seviyoruz. Antalya'da futbol oynamayı önceden de çok istiyordum" dedi.

"HALA MİLLİ TAKIM FORMASI'NI HAYAL EDİYORUM"

Her zaman hedefinde milli takım olduğunu belirten Güray Vural, "Şu anda milli takımda gençleşme dönemi var ama her zaman hedefimde milli takım olmuştur. Kalıcı olabildik mi? Olamadık, bazı olumsuzluklar yaşadım. Sakatlıklarım çok etken oldu. Ama hala milli takım forması giymeyi hayal ediyorum. Milli takım bizim için bir bayrak görevi. Sonuçta benim yaş grubumdan insanlar da oraya gidiyor. Beni ne zaman çağırırlarsa tabii ki çok mutlu olurum. Biz kendi performansımızı takımımıza verelim, ondan sonra uygun görürlerse zaten çağırırlar" diye konuştu.

"BÜYÜK TAKIMLARDAN ÇOK TEKLİF ALDIM AMA"

Kariyerini Süper Lig'de en üst seviyede tamamlamak istediğini dile getiren tecrübeli oyuncu, ikinci Akhisar transferi gündeme geldiğinde Süper Lig'den büyük bir takımın kendisini istediğini, ancak Akhisarspor'a söz verdiği için kabul etmediğini ifade etti. Vural, "Aslında büyük takımla tam imza aşamasındaydık. Akhisar'a daha imza atmamıştım. Yöneticilere durumu anlattım, onlar izin verseydi gidecektim ama uygun görmediler. Ben de sözümden dönmek istemedim. Verdiğim sözlere önem veririm. Arkamdan konuşulmasını istemem. Büyük takımlardan çok teklif aldım ama sakatlıklar beni hep engelledi. Mesela Manisa maçında ayağım kırılmadan önce Beşiktaş'a gidecektim. Başkanımız Ali İpek, Beşiktaş'ın beni istediğini söylemişti. Bir sonraki maç içeride Beşiktaş'laydı, yöneticiler oturup konuşacaktı. Onlar anlaştıktan sonra da ben konuşacaktım. Çağlar Birinci Galatasaray'a, Cenk Gönen de Beşiktaş'a verilmişti. Zaten takımda genç oyuncu üçümüz vardık. Ama transferimin konuşulmasından bir hafta önce ayağım kırıldı" dedi.

"RIDVAN YILMAZ'I TAKİP EDİYORUM"

'Türkiye'den iyi sol bek çıkmıyor' söylemi konusunda fikri sorulan Güray Vural, şöyle dedi: "Dönem dönem stoperle, sağ bekle ya da sol bekle ilgili bu tartışmalar alevleniyor. Ama benim genç olarak takip ettiğim, Beşiktaş'ta oynayan Rıdvan Yılmaz var. Yine Caner, Umut Meraş ve daha birçok oyuncumuz var. Her mevki açısından düşündüğümüzde altyapıya çok önem vermemiz gerektiğini söyleyebilirim. Bu sayede eksik bölgelere daha çok oyuncu yetişebilir."

"NURİ ŞAHİN KENDİNİ GELİŞTİRMEYE ADAYAN BİRİ"

Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak ilk günden görevini kendilerine hissettirdiğine dikkat çeken Vural, Şahin'in kendini geliştirmeye adayan biri olduğunu ifade etti. Güray Vural, "Hocamız genç ve onunla aramız çok iyi. Görevine hazır olduğunu daha ilk günden bize hissettirdi. Her geçen gün de taktik disipliniyle, rakip analizleriyle, yaptırdıklarıyla, bize anlattıklarıyla kendisini bize hatta tüm Türkiye'ye gösterdi. Her gün gelişen ve kendisini geliştirmeye adayan birisi. Bence hem Türkiye'de hem milli takımda çok önemli işler başaracak. Avrupa'da bir takım çalıştıracağını da düşünüyorum. Gerçekten çok çalışıyor. En büyük başarıları hak ediyor. Artık böyle isimlerin, gerçekten çalışan insanların, genç hocaların piyasada olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmayı çok istediğini vurgulayan Güray Vural, "Futbola ilk başladığımdan beri bunu düşünüyorum. Bu açıdan kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bununla ilgili birikimlerimi de yapıyorum. Tabii Türkiye'de hoca olmak çok kolay değil. Olabileceğim en üst seviyede hocalık yapmaya çalışacağım. Çalıştığım hocaların yaptırdığı ve beğendiğim idmanları, taktik konuşmaları vs. hepsini not alıyorum. Bir defterim var, her şeyi oraya yazıyorum. Nuri Hocamızdan da aldığım şeyler var. Bu konuları kendisiyle de konuşuyorum. İnşallah ileride olurum" diye konuştu.

GÜRAY VURAL'IN ANTALYASPOR PERFORMANSI

Sezon başında takıma dahil edilen sol bek oyuncusu, Fraport TAV Antalyaspor formasını ligde 33, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa Finali'nde 1 kez terletti. Toplamda 3 bin 306 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu ligde 1 kez gol sevinci yaşadı. Güray Vural, ligde 6, kupada da 2 kez olmak üzere toplam 8 kez de gol pası verdi.