Şenol Güneş, Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:45

Eski A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Ligi'nin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u tebrik etti.

Geçmiş yıllarda Trabzonspor'u da çalıştıran Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, bordo-mavili takımın topladığı puanlarla şampiyonluğunu garantileyerek, haklı ve büyük bir başarının sahibi olduğunu belirtti.

Güneş, açıklamasında "Söz konusu başarının gerçekleşmesinde emeği geçen başta sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere yönetim kurulunu, takımın sevk ve idaresinden sorumlu Teknik Direktör sayın Abdullah Avcı ile heyetini, sahada alın terleriyle emek veren futbolcuları, tüm personeli, kulüp çalışanlarını, taraftarları ve camiayı tebrik ediyor, ülkemizi uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımı vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.