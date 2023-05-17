Okan Buruk'tan hakeme VAR tepkisi!

Yayınlanma: 17.05.2023 - 03:14

Güncelleme: 17.05.2023 - 03:14

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçta teknik direktör Okan Buruk'un penaltı itirazında hakeme söylediği sözler dikkat çekti.

Müsabakanın 32. dakikasında Nelsson ve Eze hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışınca iki oyuncuda yerde kaldı. Hakem Kaan Numanoğlu oyunu hemen durdurup sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.

Her iki futbolcunun tedavileri gerçekleştiği sırada Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 4. hakeme penaltı itirazlarında bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ben buradan görüyorum" ifadelerini kullandı.