Okan Buruk'tan hakeme VAR tepkisi!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta sarı-kırmızlı ekibin teknik patronu Okan Buruk, penaltı itirazı sırasında hakeme söylediği sözler ortaya çıktı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Heyecan dolu maçta teknik direktör Okan Buruk'un penaltı itirazında hakeme söylediği sözler dikkat çekti.
Müsabakanın 32. dakikasında Nelsson ve Eze hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışınca iki oyuncuda yerde kaldı. Hakem Kaan Numanoğlu oyunu hemen durdurup sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.
Her iki futbolcunun tedavileri gerçekleştiği sırada Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 4. hakeme penaltı itirazlarında bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Ben buradan görüyorum" ifadelerini kullandı.
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