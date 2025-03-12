Okan Buruk'tan Mertens açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddialarını yalanladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.
HT Spor'a konuşan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Okan Buruk son maçlarda Mertens'i oyuna almamıştı. Bunun üzerine Dries Mertens ile Okan Buruk arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.
Mertens, bu sezon 41 maçta forma giyerken 18 asist yaptı. Galatasaray kariyerinde 125 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız, 24 gol atarken 41 asiste imza attı.
Etiketler: #okan buruk #Dries Mertens #galatasaray
Spor Haberleri
- Mecnun Otyakmaz'dan yabancı hakem açıklaması
- Torino 2025’te özel sporcularımızdan çifte madalya!
- Barry Ferguson'dan iddialı açıklama!
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
- Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
- Okan Buruk'tan Mertens açıklaması
- Gheorghe Hagi, Ulusal Nişan ile onurlandırıldı
- Fatih Tekke: Tamir ve inşa etme sürecindeyiz
- Okan Buruk'tan Mertens iddialarına yanıt!
- Denizlispor'da kriz tatlıya bağlandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- Başsavcılığın acelesi var!
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki