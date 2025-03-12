Okan Buruk'tan Mertens açıklaması

Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:06

Güncelleme: 12.03.2025 - 19:06

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcusu Dries Mertens ile tartışma yaşadığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

HT Spor'a konuşan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens ve ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Okan Buruk son maçlarda Mertens'i oyuna almamıştı. Bunun üzerine Dries Mertens ile Okan Buruk arasında anlaşmazlık olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı.

Mertens, bu sezon 41 maçta forma giyerken 18 asist yaptı. Galatasaray kariyerinde 125 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız, 24 gol atarken 41 asiste imza attı.