Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Sözleşmesinde madde var"

Yayınlanma: 27.11.2024 - 22:51

Güncelleme: 27.11.2024 - 22:51

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

AZ Alkmaar hakkında konuşan Buruk, "Fenerbahçe ile oynadılar, o maçı takip etmiştik. Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar. İyi bir takımla oynayacağız, bizim hedefimiz bütün maçlarımızı kazanmak." dedi.

Hollandalı bir gazetecinin "Fırtına yarın bitiyor, içiniz rahat olabilir." sorusuna cevap veren teknik direktör Okan Buruk, "Biz zaten hafta sonu da fırtınalı bir bölgede maç oynadık." cevabını verdi.

Oyuncuları hakkında görüşlerini belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı "Dries Mertens her yıl daha da gençleşiyor. Saha içi, saha dışı katkısı çok önemli. Ziyech de şampiyonluğumuzda önemli bir katkı yaptı. Sakatlıkları oldu ama oynamak için elinden geleni yapıyor. Onları çok seviyoruz ve oyuncu olarak beğeniyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu belirten Buruk, "Hakim Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor. Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez." dedi.

Takım planlamasıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam "Çok fazla joker oyuncumuz var. Yunus, Barış, Sallai... Yarın için de böyle bir düşüncemiz var. Milli takımda da bu şekilde kullanılıyor. Yunus'u önde hücumda önemli bir şekilde kullanmayı düşünüyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.