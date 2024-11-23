Okan Buruk'tan zemin isyanı! "Bir tür hesaplar yapılmış"

Yayınlanma: 23.11.2024 - 22:27

Güncelleme: 23.11.2024 - 22:27

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından sahanın zemini ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklaması...

"Zorlu gelmedi, kolay geldi de ikinci golü bir türlü atamadık. Ben iki takım oyuncularını tebrik etmek istiyorum. Böyle bir sahada, böyle bir ortamda maç oynamak... Rakibimiz belki buna alışık, bir avantaj ama futbol adına hiçbir ortamda yok burada. Bunu net belirtmek gerekiyor. Rüzgarla birleşti bu. Çimler uzun bırakılmış. Maçtan önce sulanmıyor. Özellikle böyle hep rakibin oyununu bozmak adına bir tür hesaplar yapılmış. Bu iki takımı etkiliyor. Bodrum zaten iyi bir takım. Özellikle Bodrumlu oyuncuları tebrik ediyorum. Bir tane pozisyon verdik, onu da kritik dakikada verdik. İlk yarıdaki oyun istediğimiz gibi değildi. Hem rüzgarın etkisi hem maçın atmosferi... Ürettiğimiz pozisyonlar oldu ama normale göre az üretti."