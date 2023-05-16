Okan Buruk'tan zorunlu değişiklik

Yayınlanma: 16.05.2023 - 20:25

Güncelleme: 16.05.2023 - 20:25

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Haftaya en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın beşer puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oldu.

Galatasaray, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ini zorunlu tek değişiklik haricinde korudu. Buruk, sarı kart cezalısı Sacha Boey'nin yerine Dubois'ya görev verdi.