Okay Yokuşlu'nun geleceği hakkında kararını verdiği iddia edildi
İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo formasını giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun takımdan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.
Milli futbolcu Okay Yokuşlu’nun geleceği hakkında kararını verdiği öğrenildi.
Sporx’in, İspanyol basınından aktardığına göre, La Liga ekibi Celta Vigo’da bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu, takımdan ayrılmaya karar verdi.
Haberde, Okay Yokuşlu’nun Celta Vigo’da bu sezon sadece 8 maçta görev aldığı ve İspanyol basınında uzun süredir takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıktığı belirtildi.
Ayrıca iddiaya göre, Fransız basını, Okay Yokuşlu için İngiliz ekibi Fulham, Fransız takımı Bordeaux ve Süper Lig ekibi Galatasaray’ın transfer için devrede olduğunu iletti.
Milli futbolcunun Celta Vigo ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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