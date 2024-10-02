Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:13

Güncelleme: 02.10.2024 - 16:13

Her sene yoğun bir katılımla düzenlenen ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024’ bu sene de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Her sene bir amaç için koşan sporcular bu sene Girne’de bulunan okulların yenilenmesi için ter döktü. 22 Eylül Pazar günü 21 K Yarışı ile 06:45’te start veren maraton; 07:00’de 10 K ve 10:45’te 3 K Halk Koşusu ile devam etti. Yoğun bir katılım gerçekleşen ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024’ adeta bir şölen havasında gerçekleşti.

Okulları yenilemek için koştular

Her sene bir amaç belirlenerek düzenlenen ve gelirleri bu amaca uygun derneklere/kurumlara bağışlanan maraton geçtiğimiz sene sokak hayvanlarına yardım için bu sene de eğitim kurumlarının yenilenmesi için yapıldı. Yarışmanın sonunda toplanan bağışların; Girne Belediye sınırları içerisindeki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacı için kullanılacağı açıklandı.

Şenlik havasında bir yarış

Maratona katılan sporcular, aileleri ve izleyiciler; yarış sonrasında kurulan etkinlik alanında keyif dolu bir gün geçirdi. Yiyecek standları, ürün maskotları, büyükler ve çocuklar için kurulan oyun alanları ile ‘Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024’, 7’den 70’e herkesin güzel bir gün geçirmesini sağladı.