Olaylı Endülüs derbisinde kazanan Real Betis!

30.11.2025 21:25:00
Güncellenme:
Real Betis, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanan Endülüs derbisini 2-0'lık skorla konuk ekip Real Betis kazandı.

Real Betis'e derbide zaferi getiren golleri 54. dakikada Pablo Fornals ve 69. dakikada Sergi Altimira kaydetti.

Sevilla'da Isaac Romero 84. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TRİBÜN OLAYLARI NEDENİYLE MAÇ DURDURULDU

Derbi, 89. dakikada Betisli Natan'ın hareketleri sonrası tribünlerden sahaya yağan yabancı maddeler nedeniyle duraklatıldı.

Hakem Montero, stadyumda anons yaptırdı ve soyunma odasına gitti. Takımlar ise kalan dakikaları oynamak istediklerini belirterek soyunma odasına gitmedi.

