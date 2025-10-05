Sevilla, Barcelona'yı farklı geçti!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Sevilla sahasında Barcelona'yı ağırladı.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Sevilla'ya gollerini 13. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez 36. dakikada Isaac Romero, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6'da Akor Adams kaydetti.
Barcelona'nın maçtaki tek golünü 45+7'de Marcus Rashford attı.
Sevilla'da Trabzonspor'dan kiralık Batista Mendy 73 dakika sahada kalırken, eski Galatasaraylı Marcao maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Sevilla 13 puana ulaşırken, Barcelona 19 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Sevilla sahasında Mallorca'yı ağırlyacak , Barcelona ise Girona'yı konuk edecek.