Marcao'nun golü yetmedi: Sevilla deplasmanda kayıp!

25.11.2025 09:30:00
Espanyol, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Espanyol ile Sevilla karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Espanyol, 2-1'lik skorla kazandı.

MARCAO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Pere Milla ile 84. dakikada Roberto Fernandez kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise 86. dakikada Marcao attı.

Sevilla'da Marcao, takımının tek golünü kaydetti ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Sevilla'da Batista Mendy ise 71 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Espanyol, puanını 21'e yükseltti. Sevilla, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Espanyol, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Sevilla, Real Betis'i konuk edecek.

