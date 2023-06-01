Olcay Şahan futbola devam dedi

Yayınlanma: 01.06.2023 - 07:44

Güncelleme: 01.06.2023 - 07:44

TFF 2'nci Lig ekibi Afyonspor'da forma giyen Olcay Şahan, "Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu bir kaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı da bildirmek istiyorum" dedi.

TFF 2'nci Lig'in 2022-23 sezonunda Afyonspor'da forma giyen Olcay Şahan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olcay Şahan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle hayattaki en büyük tutkum olan futbola geri dönme kararımın ne kadar doğru bir karar olduğunu 14 asist yapıp, 6 gol atarak gösterdiğimi düşünüyorum. Vücudum ve enerjim el verdiği için bu büyük tutkuyu bir kaç sene daha sürdürüp futbol hayatıma devam etme kararı aldığımı da bildirmek istiyorum. Bu sene formasını gururla taşıdığım Afyonspor ile sözleşmem sona erdiği için şimdilik ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında birlikte omuz omuza olduğum tüm takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Yeni sezonda görüşmek üzere."