Ole Gunnar Solskjaer'in gözü kulağı Osayi'de!

Beşiktaş, gözünü Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'e çevirdi.

Uzun süredir Nijeryalı oyuncuyla temas halinde olan siyah-beyazlılar, tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerini artırdı ve somut adımlar atmaya başladı. Yapılan ilk görüşmede Osayi cephesi yıllık 2.5 milyon euro talep etmişti. Beşiktaş yönetimi, Osayi-Samuel'i 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun menajeri arasında yapılan son pazarlıklar da, bu farkın kapatılması için yoğun mesai harcıyor. 27 yaşındaki sağ bek için bonservis bedeli ödenmeyecek olması, İngiltere ve Fransa'dan birkaç kulübün oyuncu ile ilgilenmesi süreci zorlasa da Nijeryalı yıldız Osayi-Samuel'in İstanbul'da kalmaya sıcak bakması Beşiktaş'ın elini güçlendiren en önemli etken olarak öne çıkıyor