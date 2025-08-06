Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile öğrencisi Emirhan Topçu, St. Patrick's maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları...

"Emirhan'ın da söylediği gibi, bir hayal kırıklığı yaşadık ama şimdi başka bir turnuva. Elimizden geleni yapacağız en iyi yere ulaşmak için. Oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İyi hazırlandık. Zor bir maça çıkacağız. Rakibimiz iyi bir takım. Sahada bir savaş olacağını biliyorum.

Baskı, ayrıcalıktır. Baskıya ihtiyacımız var. Baskı altında en iyisini yapmalıyız. İşler kötü gittiğinde baskı size kötü gelebilir ama doğru zamanda oyuncularımızın da kalitelerini ve karakterlerini göstermeleri gerekiyor.

"FİNALİ HAYAL EDİYORUZ"

Maç maç bakıyoruz. Çok fazla geleceği düşünmek çok doğru değil. Maç maç ve tur olarak bakıyoruz. Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda Konferans Ligi'nde finali hayal ediyoruz.

Eğer herhangi bir takımdan daha iyi olduğumuzu düşünürsek, yanılırız. Onların da kazanmak istediklerini biliyoruz. Kimle oynarsak oynayalım, her takım kazanmak için sahaya çıkıyor. Ben de kazanmak için sahaya çıkıyorum. Futbolda asla basit ve kolay galibiyet diye bir şey yoktur.

"BURAYA DAHA ÖNCE DE GELDİM"

Buraya daha önce de geldim. Bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Rakibimizin de kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. İrlanda'da hep iyi anılarım oldu. Manchester United taraftarı da çok fazla burada. Onların da ilgi göstereceğini düşünüyorum. Kendimizi test edeceğimiz bir maç olacak.

Sahada oyuncular oynuyor, biz ikimiz (Rakip teknik direktör Stephen Kenny) oynamayacağız. Rakibimiz kontra ataklarda iyi bir takım, defansif olarak da iyi mücadele eden bir takım. Yerden oynamayı seven bir takım. Ben de bunu seviyorum. Rakibin potansiyelini biliyoruz. İyi oyuncuları var. Onların farkındayız. Rakibimizi normal bir scoutingten daha fazla tanıyoruz."