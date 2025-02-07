Ole Gunnar Solskjaer'e kötü haber! Benfica, Andreas Schjelderup'u vermiyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in istediği Andreas Schjelderup için siyah-beyazlılara olumsuz yanıt geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmek istediği Andreas Schjelderup için Benfica Kulübü kararını verdi.
Sporx'te yer alan habere göre, Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takımda tutma kararı aldı.
Bruma'nın transfer edilmesine rağmen, Schjelderup'un yüksek potansiyeli olduğu için gelecekte de takım planlamasında yer aldığı vurgulandı.
20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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