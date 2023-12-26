Olimpik sporculardan Paris'te 'zafer' sözü

Yayınlanma: 26.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 26.12.2023 - 12:37

Yaz aylarında gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi kota alan olimpik ve paralimpik sporcular, TMOK yönetim kurulu üyesi ve Gloria Sports Arena'nın CEO'su Elif Özdemir'in davetiyle Antalya'da tanışma ve kaynaşma kampına katıldı.

TMOK'un destekleriyle gerçekleşen etkinliğe antrenör ve olimpik federasyonlar da destek verdi.

Önceki yıllarda sadece olimpiyat uçağında bir araya gelen sporcular böylelikle yarışmalardan neredeyse 8 ay önce buluşmuş ve tanışmış oldu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu ASKİ'li güreşçi Taha Akgül, etkinliği düzenleyen Elif Özdemir'e teşekkürlerini sundu. Bir konuşma yapan Akgül, "Önceki dönem sporcu sözcüsüydüm, bu vesileyle arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Daha önce olimpiyat günleri bir araya geldiğimiz değişik branşlardaki isimlerle burada farklı ortamda buluşmak Paris ruhunu pekiştirecektir" dedi.

ELİF ÖZDEMİR: "TAKIM RUHU İÇİN"

Büyük yatırımlarla son 5 yıldır olimpiyat sporcular ve profesyonel takımlara kamp tesis hizmeti veren ve geçen yıl da yüzme başta olmak üzere birçok uluslararası federasyondan 'olimpik akrediteli tesis' belgesi alan Gloria Sports Arena'nın CEO'su ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulu üyesi Elif Özdemir ise tüm sporcu, kulüp, antrenör ve özellikle TMOK'tan Başkan Uğur Erdener'le yönetici arkadaşlarına teşekkür etti.

Özdemir, "Gloria Sports Arena ev sahipliğinde gerçekleşen ve hepimizi heyecanlandıran Team Türkiye etkinliğimizde bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Gloria Sports Arena ekibi olarak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanımız Uğur Erdener ve TMOK'un desteğiyle kurulan Team Türkiye etkinliği kapsamında saygıdeğer komite ekibimizi ve değerli sporcularımızı dört gün sürecek takım kampı süresince ağırlayacağımız için çok mutluyuz. Paris 2024 Olimpiyatları öncesi sporcularımızın olimpiyat ortamını hissedecekleri ve takım ruhunu pekiştirecekleri kamp sürecinde keyifli bir takım kampı deneyimi yaşamaları için elimizden geleni yapmak için hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi bu etkinlikte de sporcularımızı evinde hissettirmek için elinden geleni yapan tüm Gloria Sports Arena ekibine, destekçilerimize, yarışmalarda sporcularımızı hiç yalnız bırakmayan TMOK ekibine, Federasyon’a ve özellikle de Spor Başkanı’mıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Team Türkiye’ye Paris Olimpiyatları’nda başarılar diliyor, galibiyet haberlerini heyecanla beklediğimizi paylaşarak keyifli bir dört gün geçirmelerini diliyorum" dedi.